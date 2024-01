Winsen: Randalierer von Polizei in Gewahrsam genommen

Winsen - Ein 27-jähriger Mann hat laut Polizei am Donnerstag in einem Gebäude des Landkreises randaliert. Gegen 13.15 Uhr war der Mann dort erschienen und fing sogleich an, auf das Inventar einzuschlagen.

Als die Polizei hinzukam und dem Mann einen Platzverweis erteilte, widersetzte er sich diesem. Der Mann wurde in Gewahrsam genommen und zur Dienststelle gebracht. Auch hierbei versuchte er mehrfach, die eingesetzten Beamten zu schlagen.

Gegen den 27-Jährigen wurden mehrere Strafverfahren eingeleitet. cb