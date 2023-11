Nach 47 Jahren ist Schluss: Bernd Meyer übergibt den Staffelstab

Harburg - Bernd Meyer, langjähriger Leiter des KompetenzCenters Bauträger & Immobilieninvestoren der Sparkasse Harburg-Buxtehude, geht nach fast einem halben Jahrhundert bei der Sparkasse Harburg-Buxtehude in den Ruhestand und übergibt die Leitung des KompetenzCenters Bauträger & Immobilieninvestoren an seinen Nachfolger Johannes Nettekoven.

1976 begann der heute 66-jährige Bernd Meyer seine Ausbildung, damals noch bei der Kreissparkasse Harburg. 1984 übernahm er die Leitung des gewerblichen Kreditgeschäfts in Harburg, wurde 1995 Leiter der Kreditberatung und übernahm 1997 das FirmenkundenCenter Harburg. 1997 wurde er dann Leiter des neu geschaffenen KompetenzCenters Bauträger & Immobilieninvestoren (KC Bau). Dort durchbrach er im Jahr 2020 die Schallmauer von 1 Milliarde Euro Kreditgeschäft im KC Bau.

47 Jahre hat der „letzte richtige deutsche Banker“, wie ihn der langjährige Weggefährte Udo Stein bei seiner Verabschiedung genannt hat, die Werte der Sparkasse Harburg-Buxtehude verkörpert: Nähe, Vertrauen, Loyalität, Verbundenheit mit der und Einsatz für die Region. Mit seiner menschlichen Art und seiner Umtriebigkeit wurde Bernd Meer eines der Gesichter der Sparkasse Harburg-Buxtehude.

Bei seiner Arbeit sah er nicht nur die Zahlen, sondern auch immer die Menschen dahinter. Und dafür schätzen ihn seine Geschäftspartner und seine Mitarbeiter. Rund 150 von ihnen waren schon im Juli der Einladung des Sparkassen-Vorstands zur Verabschiedung von Bernd Meyer gefolgt. „Die Resonanz zeigt, welch große Wertschätzung Bernd Meyer bei seinen Kunden und Geschäftspartnern genießt“, sagt der Vorstandsvorsitzende Andreas Sommer.

Durch sein soziales Engagement wurde Bernd Meyer auch außerhalb der Sparkasse Harburg-Buxtehude bekannt und ein wichtiges Bindeglied zwischen der Welt der Finanzen und den Menschen der Region. Als langjähriger Vertreter der Sparkasse Harburg-Buxtehude im Regionalforum Bezirk Harburg der Stiftung für Stifter der Sparkasse Harburg-Buxtehude konnte er zahlreiche soziale Projekte aus dem Bezirk Harburg fördern.

Ob als Mitglied des Lions-Club Hamburg-Harburger Altstadt, Vorstandsvorsitzender des Citymanagement Harburg e.V. und eine treibende Kraft bei der Erneuerung des Sandes in Harburg oder als Altenwerder Urgestein aktiv im Verein zur Förderung und Erhaltung der St. Gertrudkirche Altenwerder e.V.: Bernd Meyer hat sich für seine Mitmenschen und Harburg eingesetzt – und wird dies, wie er selbst bekundet auch weiterhin beispielsweise bei den Lions und in Altenwerder tun.

Wie sehr dieses Engagement auch von seinem Umfeld geschätzt wird, zeigte sich auch bei Bernd Meyers Verabschiedung: Statt Geschenken bat er um Spenden für drei seiner Herzensprojekte: die Arbeit im Hospiz für den Hamburger Süden in Harburg, den Erhalt der St. Gertrudkirche in Altenwerder und Projekte des Fördervereins des Lions-Clubs Hamburg-Harburger Altstadt. Knapp 15.000 Euro kamen durch Spenden der Gäste zusammen, die Sparkasse erhöhte die Summe auf 25.000 Euro. „Ich bin einfach nur überwältigt und meinen Geschäftspartnern sowie meiner Sparkasse unglaublich dankbar“, so Bernd Meyer.

Im verdienten Ruhestand kann der absolute Familienmensch Bernd Meyer jetzt mehr mit seiner Frau, seinen fünf Kindern, den Enkelkindern und seinem Hund unternehmen. Auch seine Hobbys werden nicht zu kurz kommen: Schwimmen, Radfahren, deutsche Geschichte und der HSV haben dabei seine Aufmerksamkeit. Und das soziale Engagement wird auch weitergehen.

Nun hat Johannes Nettekoven die Leitung des KC Bau übernommen, der 43-jährige Vater dreier Töchter wohnt in Luhmühlen und war bis 2020 Leiter des Beratungscenters Harburg. Nach einem zweijährigen Entwicklungsprogramm, mit dem Schwerpunkt der Kreditausbildung im Spezialgeschäft Immobilien, wurde er Nachfolger von Bernd Meyer. Auch hat er dessen Nachfolge im Vorstand von Harburg Marketing e.V. angetreten. „Mit seiner Persönlichkeit, seiner Erfahrung und seinem Fachwissen ist Johannes Nettekoven ein würdiger Nachfolger für Bernd Meyer“, freut sich der Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Harburg-Buxtehude, Andreas Sommer, auf die künftige Zusammenarbeit. cb