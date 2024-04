Neuer Geschäftsführer im Mariahilf muss zwei Krankenhäuser leiten

Heimfeld - Philip Wettengel wird neuer Geschäftsführer im Krankenhaus Mariahilf. Er löst Anfang Mai Lena Radtke ab, die die Helios-Klinik seit knapp zwei Jahren leitet. Wettengel ist bereits seit acht Jahren Geschäftsführer der ENDO-Klinik in Altona. Diesen Posten wird der 46-Jährige behalten. Er leitet somit zwei Krankenhäuser.

Wettengel hat eine lange Karriere im Krankenhaus-Management hinter sich. Er arbeitete als Vorstandsassistent der Damp-Kliniken an der Ostsee, die zu dem österreichischen Unternehmen Vamed gehören. Anschließend wechselte er zu Helios. Dort war er bei der Endo-Klinik im Klinikmanagement tätig. Es folgte der Wechsel zum Krankenhauskonzern Asklepios. Dort war er zunächst in Altona tätig. 2013 wechselte er als Geschäftsführer in die Asklepios-Klinik Bad Oldesloe. 2016 kehrte er zu Helois zurück und wurde Geschäftsführer an alter Wirkungsstätte - in der Endo-Klinik.

Lena Radtke bleibt bei Helios. Sie wechselt an das Klinikum Schleswig. zv