AfD kippt Olga Petersen von Spitzenplatz für die anstehende Bezirkswahl

Harburg - Mit Helge Ritscher und nicht mit Olga Petersen als Spitzenkandidat geht die Harburger AfD in die Bezirkswahl. Petersen, die innerhalb der AfD umstritten ist, wurde durch eine Neuwahl von dem Spitzeplatz gekippt.

Bereits im Oktober vergangenen Jahres war Petersen auf den Listenplatz 1 für die Bezirkswahl in Harburg gewählt worden. Jetzt hatte der Landesvorstand interveniert. "Sie haben die Möglichkeiten, die das Wahlkecht hergibt genutzt", sagt ein AfD-Mitglied. Petersen ist in der Hamburger AfD hoch umstritten, gilt als „beste Frau Putins in Hamburg“, und ist weitgehend isoliert, aber weiterhin Bürgerschaftsabgeordnete.

Am Mittwoch wurde neu über die Bezirksliste für Harburg entschieden. Petersen hatte für alle neun Plätze kandidiert, war aber immer durchgefallen. Für sie dürfte damit das Kapitel Bezirksversammlung beendet sein.

Ihr letzter Strohhalm: Petersen kandidiert im Wahlkreis 7 bei der Bezirkswahl. Das ist Hausbruch. Dass sie dort ein Direktmandat erringt, wird als weitgehend aussichtslos eingestuft.

Ritscher war erst im Dezember als viertes Mitglied in die Bezirksfraktion der AfD aufgenommen worden. Allerdings war er bereits 2019 zum Mitglied im Regionalausschuss Harburg von seiner Partei berufen worden.

Zudem gehört Ritscher dem Kreisvorstand der AfD an. Er ist dort Vorstand - genau wie zunächst weiterhin Olga Petersen. zv