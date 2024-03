Harburgs Grüne haben sich für die Bezirkswahl aufgestellt

Harburg - Mit ihrer amtierenden Fraktionsvorsitzenden Bianca Blomenkamp als Spitzenkandidatin für die Bezirkswahlen gehen die Grünen in den Wahlkampf. Insgesamt wurden bei einer Sitzung im Kultur Palast 30 Kandidaten aufgestellt.

Auf Platz 2 der Bezirksliste kam Michael Sander, Platz drei, vier und fünf belegen Britta Ost, Jakob Mellem und Sarah Pscherer.

Realistisch dürften um die drei Kandidaten über die Bzirksliste in die Bezirksversammlung einziehen. Über die Wahlkreise dürften die Grünen acht Mandate bekommen. Interessant: Jürgen Marek, Urgestein bei den Harburger Grünen, ist auf der Bezirksliste erst auf Platz 14 zu finden und im Wahlkreis Rönneburg, Langenbek, Marmstorf, Sinstorf erst auf Platz vier.

Ob das mit wenig Wertschätzung für einen "alten weißen Mann" zu tun hat, oder ob es ein taktischer Schachzug ist, mit dem andere Parteimitglieder besänftigen möchte, indem man ihnen einen besseren Platz zugesteht, dürfte das Geheimnis der Grünen bleiben.

Insider gehen davon aus, das Jürgen Marek trotz der schlechten Platzierungen über Persönlichkeitsstimmen in die Bezirksversammlung einziehen wird. Er hatte 2019 in seinem Wahlkreis 10.451 Personenstimmen auf sich vereinen können. So viele Personenstimmen hatte kein anderer Kandidat aller anderen Parteien auch nur annährend bekommen. zv