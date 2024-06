Featured

Nach Bezirkswahl: CDU setzt auf Koalition mit der SPD im Harburger Rathaus

Harburg - Nach den hohen Verlusten der Grünen und den Zugewinnen der CDU, wünscht sich der CDU Kreisvorsitzende André Trepoll eine Koalition mit der SPD. "Dass beide großen Volksparteien der Mitte hinzugewinnen konnten, ist ein klares Zeichen der Wähler in Harburg. Die Menschen wünschen sich in Harburg wieder eine Koalition der Vernunft und Mitte", so Trepoll.

Er hofft, dass die SPD "zügig" in der Lage sei, darüber mit der CDU zu sprechen. Man stehe bereit "in diesen unruhigen Zeiten Verantwortung zu übernehmen".

"Wir können zufrieden sein", sagt Rainer Bliefernicht über das Ergebnis der Bezirkswahl. Ursprünglich hatte der CDU-Spitzenkandidat gehofft, dass man näher an das Ergebnis der SPD kommt. "Trotzdem ist eine gute Basis gelegt worden, um etwas für die Harburger zu tun", so Bliefernicht.

Tatsächlich wären nur die SPD und die CDU in der Lage die geforderten 26 Sitze in der Bezirksversammlung zu bekommen, um eine Mehrheit zu haben. Hält die SPD am bisherigen Koalitionspartner, den Grünen, fest, müsste eine dritte Partei ins Boot geholt werden. Das könnten nur die Linken oder Volt sein, da die FDP, die nur zwei Sitze bekam und es nicht für eine Mehrheit reichen würde. zv