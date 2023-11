"Politischer Nobody" kickt Harburgs FDP-Chefin aus Bezirksversammlung

Eißendorf - Das ist ein Paukenschlag. Bei der Sitzung der FDP im Lokal Majestätische Aussicht ist Viktoria Isabell Ehlers als Spitzenkandidatin für die Bezirkswahl überraschend abgesägt worden. Jetzt ist ein "Harburg-Nobody" auf Platz eins. Besonders bitter: Die Entscheidung fiel nach einem Wahlpatt durch einen Münzwurf. Für Ehlers ist die Bezirkspolitik, wie sie gegenüber harburg-aktuell sagte, damit mit dem Ende der Legislaturperiode nächsten Sommer beendet. Sie trat nach der Niederlage um den Spitzenplatz nicht zur Wahl auf einen anderen Platz an.

Der neue Spitzenkandidat heißt Dirk Kannengießer. Dirk wer? werden sich viele Harburger Fragen. Im März 2022 wurde er ständiger Vertreter im Regionalausschuss der FDP in Wilhelmsburg. Erst vergangenen Monat wechselte er in ein Amt in Harburg. Er wurde neues stellvertretendes Mitglied im Regionalausschuss Harburg.

Damit erlebt die FDP, was die SPD schon vorher bei der Wahl des Kreisvorsitzenden durchmachen musste. Auch dort wurde im Juni letzten Jahres "handstreichartig" Oksan Karakus zur Kreisvorsitzenden gewählt.

Was bei der SPD damals das Resultat eines eindeutigen Wahlergebnisses war, war bei der FDP reines Glücksspiel. sowohl Ehlers, wie auch Kannengießer hatten jeweils 13 Stimmen bekommen. Dann wurde ein Münze geworfen, deren eine Seite ein Kreuz, die andere ein Schiff zeigte. "Ich hatte das Schiff genommen, weil mein Opa Kapitän war", sagt Ehlers. Pech. Die Münze fiel anders.

Mit Viktoria Isabell Ehlers verliert die FDP im operativen Geschäft ihre bodenständige Galionsfigur. 2014 hatte Ehlers so viele Persönlichkeitsstimmen bei der Bezirkswahl auf sich vereinen können, dass sie von Platz vier auf Platz ein landete. Aktuell sitzt sie noch mit Henrik Sander, der die Innenstadt Harburg ernsthaft in "Little Istanbul" umbenennen wollte, und dem eher unauffälligen Studenten Tom Niemeier in der Bezirksversammlung.

"Es ist für mich schwer zu verkraften, dass der Platz durch einen Losentscheid vergeben wurde", sagt Ehlers. "Für mich ist damit das Kapitel Bezirksversammlung beendet." Ehlers will sich anderen ehrenamtlichen Aufgaben widmen. Vielleicht hat sie auch den richtigen Zeitpunkt für den Absprung aufgezwungen bekommen. Die FDP liegt in einer kürzlich veröffentlichten Umfrage für ganz Hamburg deutlich unter der Fünf-Prozent-Hürde. zv