Am helllichten Tag: Überfall auf Handy-Shop in Harburger Fußgängerzone

Harburg - Zwei bewaffnete Täter haben am helllichten Tag in der Harburger Fußgängerzone einen Handy-Shop überfallen. Das Duo entkam trotz Sofortfahndung der Polizei.

Mit gezogener Waffe waren die Räuber am frühen Nachmittag in den freenet Shop in der Lüneburger Straße gestürmt. Sie bedrohten einen Mitarbeiter und zwangen ihn zur Herausgabe mehrerer Smartphones.

Mit der Beute flüchtete das Duo. Laut Zeugen liefen die Täter in Richtung Phoenix-Viertel

Die Polizei zog Streifenwagen zusammen. Zehn Peterwagenbesatzungen fahndeten erfolglos nach dem Räuber-Duo. Jetzt ermittelt die Kripo. zv