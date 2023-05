Fahrkartenautomat auf Bahnsteig gesprengt: Hoher Sachschaden in Stelle

Stelle – Bislang unbekannte Täter haben in Ashausen bei Stelle einen Fahrkartenautomaten in die Luft gesprengt. Am Dienstagmorgen gegen 5.35 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizei den zerstörten Fahrkartenautomaten auf dem Bahnsteig des Bahnhofs Ashausen, in Fahrtrichtung Hamburg.

Unbekannte Täter hatten den Automaten offenbar in der Nacht gesprengt, so dass sich Trümmerteile über den Bahnsteig verteilt hatten. Der Bahnsteig wurde zunächst gesperrt, Experten überprüften den Automaten auf mögliche Reste von Sprengstoff. Ob die Täter Beute machten, ist noch unklar. Allein der Sachschaden beläuft sich auf rund 15.000 Euro.

Die Polizei hat ein Verfahren wegen Herbeiführens einer Sprengstoffexplosion und schweren Diebstahls eingeleitet und sucht Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen am Bahnhof Ashausen aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Polizei Winsen, Telefon 04171 7960. cb