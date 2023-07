Am S-Bahnhof Heimfeld: Reifen von drei Peterwagen zerstochen

Heimfeld - Bei einem Einsatz am S-Bahnhof Heimfeld sind am Sonntag die Reifen von drei Peterwagen zerstochen worden. Die Beamten waren gerufen worden, weil es im Bereich des Bahnhofs eine Bedrohung gegeben hatte. Als die Polizisten zurück zu ihren Fahrzeugen kamen, waren mehrere Reifen platt.

Passanten hatten die Tat beobachtet. Die Zeugen konnten eine so gute Beschreibung abgeben, dass der vermutliche Reifenstecher noch in Tatortnähe angetroffen und festgenommen werden konnte. Bei einer Absuche der Umgebung des Tatortes fanden die Polizisten außerdem ein Messer, dass in ein Gebüsch geworfen worden war.

Bei den Peterwagen der Landespolizei wurde die Reifen vor Ort gewechselt. Der Bulli der Bundespolizei musste von einem Abschlepper abgeholt werden.

Der Reifenstecher kam mit zur Wache. Gegen ihn wird wegen der "Zerstörung wichtiger Arbeitsmittel" ermittelt. Darauf stehen bis zu fünf Jahre Haft. Man kann auch mit einer Geldstrafe davon kommen. Außerdem dürfte der Festgenommene Schadenersatz zahlen müssen. zv