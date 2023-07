Jesteburg: 150 Feuerwehrleute bekämpfen Brand in Werkstattgebäude

Jesteburg - Feuer auf einem Firmengelände am Seevekamp. Samstagabend bemerkten Anwohner, dass dort Feuer ausgebrochen war. Als die erstenalarmierten Einsatzkräfte eintrafen brannte das Gebäude, in dem VW Bullis zu Campern umgebaut werden, bereits lichterloh. Auch ein direkt am Gebäude stehender Land Rover sowie dort gelagerte Reifen gingen in Flammen auf.

Während der Löscharbeiten kam es mehrfach zu Verpuffungen, vermutlich durch dort gelagerte Gasflaschen.

Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot von 150 Einsatzkräften verschiedener Wehren aus Jesteburg, Hanstedt, Buchholz und Seevetal an den Löscharbeiten beteiligt. Es konnte verhindert werden, dass auch mehrere auf dem Gelände stehende Fahrzeuge, vor allem zu Campingbussen umgebaute Bullis, in Flammen aufgingen.

Das vom Brand betroffene Geschäfts- und Werkstattgebäude war nicht zu retten. Zwei Bagger kamen noch am späten Abend zum Einsatz, um das Gebäude einzureißen um so an letzte Brandnester zu kommen. Erst nach Mitternacht waren die Löscharbeiten beendet.

Die Ursache des Feuers und die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest. Noch am Abend rückten Beamte der Polizei zur Spurensicherung an. zv