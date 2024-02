An der Francoper Straße: Laube in Kleingartenverein niedergebrannt

Hausbruch - Durch ein Feuer ist in der Nacht zum Sonntag eine Gartenlauben in einem Kleingartenverein an der Francoper Straße zerstört worden.

Nachbarn hatten das Feuer gegen 22:30 Uhr bemerkt und Alarm geschlagen. Als die Feuerwehr eintraf, brannte die Laube bereits lichterloh. Was die Löscharbeiten schwierig machte: es musste eine Schlauchleitung über rund 800 Meter verlegt werden, damit genügend Löschwasser an der Brandstelle verfügbar war.

Menschen wurden bei dem Feuer nicht verletzt. Die Ursache des Brandes war zunächst unklar. Die Kripo ermittelt. zv