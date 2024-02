Langwierige Löscharbeiten in Getreidesilo im Harburger Hafen

Heimfeld - Die Löscharbeiten an dem Silo an der Wilhelm-Weber-Straße dauern an. In dem teilweise mit Getreideabfällen befüllten Silo war am Donnerstag ein Schwelbrand ausgebrochen. Da nicht einfach mit Wasser gelöscht werden kann - unter anderem, weil sich die Getreideabfälle vollsaugen und das Silo das Gewicht nicht halten würde - wird Stickstoff eingeleitet. So sollen die Brandnester erstickt werden.

Die Prozedur ist langwierig. Die Einsatzkräfte, die auch darauf achten, dass sich im Silo keine explosionsfähigen Gase bilden, werden regelmäßig ausgetauscht. Der Einsatz dürfte, so eine Einschätzung am Wochenende, noch bis Dienstag andauern. Beeinträchtigungen für Anlieger, beispielsweise durch Rauch, oder Verkehrsbehinderungen gibt es nicht. zv