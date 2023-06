Mordkommission ermittelt nach tödlichen Messerstich an der Wilhelmstraße

Harburg - Tödliche Auseinandersetzung an der Wilhelmstraße. Am Freitagabend gegen 22 Uhr gerieten an der Wilhelmstraße Ecke Eißendorfer Straße mehrere Männer aneinander. Zeugen berichten von einer lautstarken Auseinandersetzung. Dann ging alles ganz schnell. Mehrere Männer flüchteten. Ein 56-Jähriger blieb blutend am Boden zurück. Erst war niedergestochen worden.

Anwohner leisteten noch Erste Hilfe. Doch der Mann erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.

Polizisten sicherten den Tatort und leiteten eine Fahndung nach dem Täter und weiteren beteiligten der Schlägerei ein. Es soll Hinweise geben auf die Gesuchten geben. Auch wurde weitere Waffen, ein Schlagstock, sichergestellt. Die Mordkommission hat die Ermittlungen übernommen. zv

Dieser Artikel wird aktualisiert