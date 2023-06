Auf einem Laster auf der A7: Metallspäne gerieten währen der Fahrt in Brand

Heimfeld - Während der Fahrt über die A7 haben sich am Donnerstagvormittag in der Mulde eines Sattelschleppers Metallspäne entzündet. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Der Fahrer stoppte sein Fahrzeug zwischen den Anschlussstellen Heimfeld und Marmstorf in Höhe der Majestätischen Aussicht.

Die Feuerwehr löschte den Brand. Zwei der drei Fahrspuren in Richtung Süden wurden gesperrt. Es kam zu erheblichen Verkehrsbehinderungen.

Die Späne mussten vor Ort umgeladen werden, um mögliche Brandnester ablöschen zu können. Eine Spezialfirma soll dann die Metallspäne abtransportieren. zv