Auf schlafenden Mitbewohner eingestochen: Messerattacke in Flüchtlingsunterkunft Hittfeld

Hittfeld – Messerattacke in der Flüchtlingsunterkunft in Hittfeld: Am Donnerstag sind Polizei und Rettungsdienst in eine Unterkunft für Geflüchtete in Hittfeld gerufen worden. Nach derzeitigen Ermittlungsstand hatte dort ein 28-jähriger Bewohner mit einem Messer auf seinen 30-jährigen Mitbewohner und Landsmann eingestochen, als dieser schlafend im Bett lag.

Wie die Polizei am heutigen Freitag mitteilte, waren die Einsatzkräfte gegen 12 Uhr zu der Flüchtlingsunterkunft gerufen worden.

Der 30-Jährige erlitt bei der Messerattacke mehrere Schnittverletzungen am Kopf. Lebensgefahr bestand nicht. Der Mann kam zur weiteren Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus.

Polizisten nahmen den 28-jährigen Beschuldigten in der Unterkunft vorläufig fest. Widerstand leistete er nicht. Der Mann befindet sich im Polizeigewahrsam und soll im Laufe des heutigen Tages einem Haftrichter vorgeführt werden. Was der Hintergrund für diesen Angriff war, ist noch unbekannt.