Ausfall von Peterwagen: Polizeiwache Harburg nimmt einen Spitzenwert ein

Harburg - An der Polizeiwache Harburg fiel seit Sommer vergangenen Jahres täglich ein Peterwagen aus. Das geht aus der Antwort des Senats auf eine Kleine Anfrage der CDU hervor. Von Juli vergangenen Jahres bis Ende April wurde 354 mal einer der Funkstreifenwagen abgemeldet, weil einfach das Personal fehlte. Das waren statistisch 1,16 Fahrzeuge pro Tag.

Damit erreicht die Wache Harburg einen Spitzenwert innerhalb Hamburgs. Nur das Polizeikommissariat 14 in der Hamburger Innenstadt hatte in dem Zeitraum mehr Peterwagen abmelden müssen.

Für Harburg hat das mehr Folgen, als in der Hamburger Innenstadt. Dort ist die Polizeidichte am höchsten. Die Reviergebiete sind klein, die Wachen nah beieinander.

Im Bezirk Harburg kommt im Notfall schnell Verstärkung von der Wache Neugraben, dem Wasserschutzpolizeikommissariat 3 im Binnenhafen oder von der Wache Wilhelmsburg. Aber auch in Neugraben musste in dem Zeitraum 46 mal ein Peterwagen abgemeldet werden. In Wilhelmsburg war das in 67 Fällen nötig.

Begründet wird die hohe Zahl der Ausfälle auch mit dem Nahost-Konflikt. In dem Zusammenhang mit hier stattfindenden Protesten waren vom 16. Oktober bis zum 7. November die Alarmhundertschaften aufgerufen worden, die aus Personal der Polizeiwachen bestehen. An den Wachen wurde in der Zeit die Arbeitszeit in den Schichten von acht auf zwölf Stunden hochgesetzt.

Doch das ist es nicht allein. Die Dienstgruppen haben zu wenig Personal. Von den 90 Stellen in Harburg sind 76 besetzt. In Neugraben sind von 55 Stellen 44 besetzt, in Wilhelmsburg es von 62 lediglich 56. Errechnet wird der Personalbedarf hauptsächlich an Belastung durch Einsatzlagen plus eine Zuschlags von sechs Prozent für Spitzenlasten.

Ein Lichtblick: die uniformierte Präsenz, zu der mehr als nur die Dienstgruppen, die die Peterwagen besetzen zählt, hat im ersten Quartal 2024 im Vergleich zum Vorjahr in Harburg leicht um 0,85 Prozent im Vergleich zum gleichen Vorjahreszeitraum auf 26.112 Stunden zugenommen. Im Bereich Neugraben nahm sie dagegen in dem Zeitraum um 8,07 Prozent ab. zv