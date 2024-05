Featured

Erneut Feuer in leerstehendem Gebäudekomplex an der Buxtehuder Straße

Heimfeld - Feuer in dem seit Jahren leerstehenden Gebäudekomplex an der Buxtehuder Straße gegenüber der Einmündung Grumbrechtstraße. Am Montagabend rückte Feuerwehr an, nachdem es dort eine Rauchentwicklung gab. Das Feuer wurde gelöscht und der verqualmte Gebäudekomplex von der Feuerwehr belüftet.

Die Polizei ermittelt. Es wird von Brandstiftung, vorsätzlich oder fahrlässig, ausgegangen. Das Gebäude wird seit Jahren von Obdachlosen als Unterschlupf frequentiert.

Im Januar 2023 hatte es in dem Gebäudekomplex einen Großbrand gegeben. Damals war die davor liegende Tankstelle in Mitleidenschaft gezogen worden, die damals wegen der Schäden für Monate geschlossen war. zv

