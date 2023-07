Auto ins Wasser gerollt: Feuerwehr zieht Mercedes aus Maschener Angelsee

Maschen - War das ein Malheur? Donnerstagabend rollte am Angelsee nahe der Straße Unner de Bult ein Mercedes ins Wasser. Die Feuerwehr wurde alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, ragte das Fahrzeug halb aus dem Wasser. Es war stecken geblieben, bevor es ganz in den See rollen konnte.

Die Feuerwehr legte eine Ölsperre aus. Dann wurde der Wagen mit einer Seilwinde aus dem Wasser gezogen.

Taucher aus Buchholz, die sich auf den Weg zur Einsatzstelle gemacht hatten, konnten abbrechen. Im Fahrzeug war niemand drin gewesen. Jetzt ermittelt die Polizei. zv