Autofahrerin fährt in Motorrad-Gruppe: Motorradfahrer stirbt nach Verkehrsunfall

Emmelndorf –Nach einem tragischen Verkehrsunfall am Himmelfahrtstag in Emmelndorf ist ein Motorradfahrer gestorben. Gegen 15.25 Uhr war eine 32-jährige Frau mit ihrem VW Golf in Richtung Hamburg auf der Landesstraße 213 zwischen Hittfeld und Emmelndorf unterwegs. Ihr kam eine Gruppe von fünf Motorrädern entgegen.

Aus noch unklarer Ursache geriet die Frau mit ihrem Auto in die Gegenfahrspur. Sie erfasste das Motorrad eines 65-jährigen Mannes seitlich, so dass dieser stürzte und leicht verletzt wurde. Anschließend prallte sie von frontal mit dem Motorrad eines 61-jährigen Mannes zusammen.

Dieser wurde hierbei lebensgefährlich verletzt. Die Unfallverursacherin sowie ein achtjähriges Kind, das ich mit dem Fahrzeug befand, wurden schwer verletzt.

Die L 213 wurde für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und die Unfallaufnahme für rund zwei Stunden voll gesperrt. Notarzt, zwei Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren vor Ort. Die Beteiligten kamen in umliegende Krankenhäuser.

Die Verletzungen des 61-jährigen Motorradfahrers waren so schwer, dass er noch am Abend in einer Hamburger Klinik verstarb. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die 32-jährige Unfallverursacherin eingeleitet. Die Ermittlungen zur Ursache dauern an.