Feuerwehreinsatz in Garstedt: Carport mit Wohnwagen geht in Flammen auf

Garstedt - Nicht mehr viel übrig ist nach einem Feuer von einem Wohnwagen geblieben, der an der Straße Lehmberg-West untergestellt war. Die Wehren Garstedt und Salzhausen waren am sonntagabend zu dem Brand alarmiert worden. als die ersten Löschkräfte eintrafen, brannten der Wohnwagen, der Carport und ein angegliedeter Schuppen bereits lichterloh.

Die Einsatzkräfte verhinderten, dass die Flammen auf ein nahes Reetdachhaus übergriffen. Das Feuer war bereits nach wenigen Minuten unter Kontrolle. Der gesamte Einsatz dauerte etwas über eine Stunde. Unklar blieb zunächst die Brandursache. Die Polizei ermittelt.

Das war nicht der einzige Feuerwehreinsatz in den letzten Tagen im Bereich der Samtgemeinde Salzhausen. In der Straße Wiechelhornfeld in Salzhausen war die Feuerwehr im Einsatz, nachdem bei Baggerarbeiten eine Gasleitung beschädigt wurde. In Garstedt musste ein brennender Schuttcontainer gelöscht werden, der neben einer Lagerhalle stand. zv