Bande beklaut Senioren: Polizei nimmt den Boss der Diebe in Wilstorf fest

Wilstorf - Auf der Jacke den Schriftzug "Boss". An der Seite Polizisten. so wurde an der Nöldekestraße ein 41 Jahre alter Bulgare abgeführt. Ermittler der Kripo Uelzen gehen davon aus, dass der Mann der Boss einer Diebesbande ist, die im großen Stil Taschendiebstähle in Niedersachsen verübte. Dabei hatten die Täter es vor allem auf Senioren im Umfeld von Supermärkten abgesehen.

Das Serientäter am Werk sind, wussten die Ermittler durch Videoaufnahmen. Oft wurden auch EC-Karten erbeutet, mit denen dann versucht wurde an Automaten Geld abzuheben. Der Täter war immer derselbe. Ein dicklicher Mann, der meistens eine rötliche Perücke trug.

Schließlich konnte der 41-Jährige identifiziert werden. Die Polizei bekam Durchsuchungsbeschlüsse für Wohnungen an der Winsener Straße, wo der 41-Jährige seinen Unterschlupf hatte, sowie für eine weitere Wohnung im Umfeld.

Als die Polizei jetzt zuschlug, war der 41-Jährige gerade im Auto unterwegs. Er wurde gestoppt und festgenommen. Der Mann trug Kleidung, die beim Geldabhebend an hatte. In seinem Fahrzeug wurde die rötliche Perücke gefunden. Die Polizei stellte außerdem in den Wohnungen Bargeld, 2.500 Euro, sowie mehrere Mobiltelefone sicher.

Die Ermittler gehen davon aus, dass der Mann zusammen mit Frauen, die aus seinem Clan-Umfeld stammen dürften, zu den Diebestouren losgezogen war. Mindestens 23 Taten seit Anfang September vergangenen Jahres, durch die eine Schadensumme von rund 40.000 Euro entstand, werden der Tätergruppierung zugeordnet. "Das Dunkelfeld dürfte weitaus höher sein", so ein Beamter. Geprüft wird auch, ob die Gruppierung für Taschendiebstähle in Hamburg und Schleswig-Holstein verantwortlich ist.

Für den 41-Jährigen ist die Klautour erst einmal beendet. Er sitzt in Untersuchungshaft. zv