Nach Messerstreit in S-Bahn: "Fliegendes Auge" lokalisiert flüchtigen Täter

Neugraben - Nach einer blutigen Auseinandersetzung, bei der in der Nacht zum Freitag ein 25-Jähriger Schnittverletzungen durch ein Messer erlitt, haben Fahnder den Täter (26) festgenommen. Die beiden Männer waren zuvor on der S3 aneinander geraten. Dabei bepöbelte und beleidigte der 26 Jahre alte Tunesier seinen Kontrahenten übelst. Dann setzte der Mann. ein Messer gegen seinen Kontrahenten ein und verletzte ihn am Kopf und Händen.

In Neugraben flüchtete der Messermann aus dem Zug. Bundespolizisten sicherten Aufnahmen von Überwachungskameras, die gute Bilder für die Fahndung lieferten. Zahlreiche Peterwagenbesatzungen, sowohl von der Bundespolizei, wie von der Hamburger Polizei rückten aus. "Auch ein Bundespolizeihubschrauber der Fliegerstaffel Fuhlendorf wurde über den Einsatzleiter der Bundespolizei angefordert", so Rüdiger Carstens, Sprecher der Bundespolizei.

Der kam zum Einsatz, nachdem Beamte den 26-Jährigen auf einem großflächigen Firmengelände am Stremelkamp gesehen hatten. Das "fliegende Auge" lokalisierte den Gesuchten mittels Wärmebildkamera. Er lag an einem Wohnwagen und versuchte sich zu verstecken.

Ein Hundeführer stöberte den Mann auf. Als der versuchte zu flüchten biss Polizeihund "Mini" zu. Anschließend musste der Mann, wie zuvor sein Opfer, behandelt werden.

Mittlerweile ist der 26-Jährige, der der Polizei bereits wegen früherer Straftaten bekannt ist, mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß gesetzt worden. Gegen ihn wird wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung und Bedrohung ermittelt. zv