Beschaffungskriminalität: Festnahme nach Einbruch in die Gothe-Schule

Harburg - Einbruch in die Goethe-Schule an der Eißendorfer Straße. Am Sonntagabend rief ein Anwohner die Polizei, nachdem gegen 19 Uhr in der Stadtteilschule die Alarmanlage ausgelöst hatte. Noch bevor die ersten Peterwagen eintrafen, sah der Zeuge den Täter aus der Schule kommen, über einen Zaun klettern und flüchten.

Anhand der guten Beschreibung, die der Anwohner abgab, konnte der Einbrecher wenig später im Rahmen einer Sofortfahndung von der Polizei erkannt und festgenommen werden. Die Beute, einen Beamer, hatte er noch bei sich. In der Schule, so stellte sich anschließend heraus, waren eine Außen- und mehrere Innentüren aufgebrochen.

Der 32-Jährige ist der Polizei bereits einschlägig wegen Einbrüchen bekannt. Mit den Taten finanziert er seine Drogensucht. Der Mann kam vor den Haftrichter. zv