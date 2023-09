Brandanschlag von Linksextremisten in Hausbruch trifft Hafenbahn

Hausbruch - Linksextremisten haben in der Nähe des Heykenaukamp einen Brandanschlag auf die dortige Bahnstrecke verübt. Betroffen ist die Hafenbahn. Der Anschlag, der gegen 3:40 Uhr verübt wurde, steht offenbar im Zusammenhang mit zwei weiteren vergleichbaren Taten auf auf Bahnstrecken in Lokstedt und Neu-Allermöhe. Die Staatsschutzabteilung des Landeskriminalamtes ermittelt.

Die Gleise der Hafenbahn waren gezielt ausgesucht worden. "Einige Liter Benzin in den Kabelschächten an den Schienen sollten zu möglichst langfristigen Ausfällen oder Einschränkungen beim Transport von zum Beispiel im Zuge neokolonialer Ausbeutung und erdzerstörendem Extraktivismus beschafften Rohstoffen führen", heißt es in einem in gewohnter Manier verfassten Bekennerschreiben im Internet auf einer einschlägigen Plattform. Man wolle mit dem Brandanschlag eine "reale Delle" setzen.

Durch den Brandanschlag wurde ein Kabelschacht beschädigt. Es war der Bahnverkehr im Bereich Waltershof betroffen. In anderen Bereichen des Hafens lief der Bahnverkehr dagegen ohne Störungen.. Wie lange es dauert den Schaden zu beheben, ist unklar. zv