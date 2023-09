Sahrendorf: Bereits brennendes Fahrzeug aus Wäldchen gefahren

Sahrendorf - Vermutlich durch einen technischen Defekt ist am Freitagmorgen in der Straße Im Bruch ein VW Polo in Flammen aufgegangen. Der Fahrer hatte bereits während der Fahrt gemerkt, dass etwas nicht stimmte. Er lenkte das Fahrzeug in eine Seitenstraße, dann aber, als Rauch aus dem Motorraum aufstieg, noch geistesgegenwärtig aus dem Bereich eines Wädldchens heraus.

Der Fahrer konnte sich unverletzt in Sicherheit bringen. Die von dem Mann alarmierte Feuerwehr löschte. Das Fahrzeug ist aber ein Totalschaden. wg