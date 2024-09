Featured

Brandserie: Jetzt wurde in der Harburger Innenstadt an drei Stellen gezündelt

Harburg - Die Serie von Brandstiftungen geht offenbar weiter. Am frühen Samstagmorgen wurde zunächst in der Lüneburger Straße gezündelt. Dort brannten zwei Müllcontainer. Außerdem wurde Müll in der Fußgängerzone verteilt.

Dann brannte am Herbert-Wehner-Platz ein Mülleimer in dem dortigen öffentlichen WC. Der rote Behälter war vom Täter in den Container gezogen und angesteckt worden. Die Feuerwehr löscht. Der rund 200.000 Euro teure Lokus blieb scheinbar unbeschädigt, wurde aber durch den Qualm in Mitleidenschaft gezogen.

Schließlich brannte ein Mülleimer neben dem Abgang zur S-Bahn vor dem ehemaligen Karstadt-Haus. Auch hier konnte das Feuer schnell gelöscht werden.

Alle Feuer könnten von einem Täter gelegt worden sein und dürften zu der Serie von Bränden zählen, die im August begonnen hatte. Zuletzt war in der Nacht zum Donnerstag im Bereich der Technischen Universität und der Kerschensteinerstraße gezündelt worden. zv

