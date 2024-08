Featured

Zwei Feuer in einer Nacht: Sie passen zu einer Brandserie

Harburg - Einige Tage war es ruhig gewesen. Jetzt, so scheint es, geht die Brandserie im Bereich Harburg weiter. Kurz vor 1 Uhr stand in der Nacht zum Donnerstag an der Buxtehuder Straße Ecke Grumbrechtstraße fast gegenüber der Jet-Tankstelle, ein Müllcontainer an einem Gebäude in Flammen. Der Brand drohte einen in unmittelbarer Nähe abgestellten Transporter zu erfassen. Die Feuerwehr verhinderte eine Brandausbreitung.

Um kurz vor 3 Uhr gab es eine Feuermeldung aus der Friedrich-Ludwig-Jahn-Straße. Auch dort brannte ein Müllcontainer, der von der Feuerwehr gelöscht wurde.

Die Polizei geht in beiden Fällen von Brandstiftung aus. Die Taten passen in eine ganze Serie von Bränden, die in den vergangenen zwei Wochen im Bereich Harburg gelegt wurden. Dabei waren alte und abgemeldete Autos am Straßenrand, ein alter Bauwagen und vor allem Müllcontainer angesteckt worden.. Viel spricht für einen Täter. Der Verdacht gegen einen Mann, der gleich zum Anfang der Brandserie ins Visier der Polizei geraten war, konnte nicht erhärtet werden.

