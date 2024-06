Featured

Brandstiftungen im Landkreis: In Ehestorf brannte schon wieder ein Auto

Ehestorf – Schon wieder stand in Ehestorf ein Auto Flammen: Am heutigen Donnerstag, gegen 0.15 Uhr, kam es vor den Toren Harburgs zum Brand eines weiteren Pkw. In der Straße Am Blöcken meldeten Zeugen ein brennendes Auto am Straßenrand. Der Wagen brannte vollständig aus. Ein daneben geparkter Pkw geriet ebenfalls in Brand. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf rund 26.000 Euro geschätzt.

Erst vor einer Woche war ein Auto in der Straße Unter den Eichen in Brand gesetzt worden. Auch in diesem aktuellen Fall geht die Polizei von Brandstiftung aus und sucht erneut Zeugen, denen in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Ehestorf aufgefallen sind. Auch im April gab es zuvor

Hinweise nimmt die Polizei Seevetal unter Telefon 04105 6200 entgegen. Bei aktuellen Beobachtungen sollte unmittelbar der Notruf 110 gewählt werden.