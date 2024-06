Featured

Erneut bei Razzia illegale Spielautomaten entdeckt: Behörde macht Lokal dicht

Heimfeld - Erneute Razzia im Lokal Stader Tor an der Stader Straße Ecke Bissingstraße Donnerstag entdeckten Beamte drei offenbar illegal zum Glücksspiel genutzte Automaten an der Wand. Es sind wohl dieselben Automaten, die schon bei einer Razzia am 23. Mai entdeckt wurden. Damals hatte man nur die Recheneinheiten mitgenommen, das wird so gemacht, um nicht Unmengen von großen Automaten lagern zu müssen.

Bei der Behörde geht man davon aus, dass die Automaten nach kurzer Zeit wieder bestückt und erneut zum illegalen Glücksspiel eingesetzt wurden. Im Zusammenhang mit den Geräten wurden auch 1.500 Euro sichergestellt

Damit soll jetzt Schluss sein. Das Bezirksamt machte den Laden wegen notorischer Gesetzesverstöße erst einmal dicht. Ein Mitarbeiterin hatte zuvor die Schlüssel für das Lokal übergeben müssen.

Bei zwei anderen Gaststätten, die von den Kontrolleuren, bestehend aus Polizei und Bezirksamtsmitarbeiter, überprüft wurden, gab es keine Beanstandungen. zv