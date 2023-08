Buchholz: Feuer zerstört Gebäude auf Schulgelände an der Parkstraße

Buchholz - Feuer auf dem Gelände der Waldschule an der Parkstraße. Als am Freitagabend etwa eine halbe Stunde vor Mitternacht die alarmierte Feuerwehr am Brandort eintraf, brannte der Dachstuhl eines Gebäudes bereits lichterloh.

Die Feuerwehren Dibbersen, Holm und Nenndorf wurden nachalarmiert, um die Löscharbeiten der Feuerwehr Buchholz zu unterstützen. Die Löscharbeiten fanden von innen und von außen, dort über eine Drehleiter, statt.

Der Brand war schnell unter Kontrolle. Das Gebäude, in dem sich zum Zeitpunkt de sFeuers keine Menschen befanden, war schnell unter Kontrolle. sowie urde eine Ausbreitung auf untere Geschosse, angrenzende Gebäude und einen Container verhindert. Das Haus ist aber aufgrund der Schäden durch Flammen, Rauch und Löschwasser unbewohnbar.

In der Gegend war es in der letzten Zeit vermehrt zu Brandstiftungen gekommen. Dabei handelt aber um kleinere Feuer. so waren Mülltonnen angezündet worden. Ob das Feuer in dem Gebäude durch Brandstiftung ausgelöst wurde und ob ein Zusammenhang mit den vorangegangenen Kleinbränden besteht, muss jetzt die Kripo klären. zv