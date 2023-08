Schüsse aus Schreckschusswaffe lösen größeren Polizeieinsatz aus

Heimfeld - Zwei betrunkene Polen haben am Sonnabend für einen größeren Polizeieinsatz gesorgt. Einer der beiden Wohnwagenbewohner hatte an der Straße Am Radelnd offenbar genervt mit einer Schreckschusspistole Richtung gackernde Hühner geschossen.

Zeugen bekamen die Knallerei mit. Sie riefen die Polizei. Sieben Peterwagen erreichten den Einsatzort. Die Beamten nahmen die beiden Männer erst einmal fest. Die Schreckschusswaffe wurde auf dem Dach eines Wohnwagens gefunden und sichergestellt. Nach ihrer Personalienfeststellung durfte das Duo im Wohnwagen bleiben. Ermittelt wird unter anderem wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz. zv