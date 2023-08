Buchholz: Kripo gelingt Schlag gegen Kokain-Connection aus der Nordheide

Buchholz - Zeitgleich hat die Polizei 28 Wohnungen und Gewerbeobjekte mit Schwerpunkt im Raum Buchholz durchsucht. Die Aktion richtete sich gegen eine Bande Drogendealer. Der Haupttäter, ein 27-Jähriger, wurde in Buchholz festgenommen. Er kam, wie ein zweiter Festgenommener, am Montag vor den Haftrichter.

250 Beamte, darunter Angehörige von Spezialeinheiten, hatten am Sonntagmittag losgeschlagen. Die ungewöhnliche Durchsuchungszeit von 12:30 Uhr orientierten sich offenbar anh den "Lebensgewohnheiten" der Beschuldigten. Zu dem Zeitpunkt vermutete man sie zuhause.

Allein in Buchholz wurden 23 Objekte durchsucht, darunter ein Café, in dem nach Erkenntnissen von Ermittlern auch illegales Glücksspiel stattfand. Wie nötig der Einsatz der Beamten von SEK und MEK war, zeigt sich an den bei der Aktion sichergestellten Sachen. So wurden eine Maschinenpistole und ein Pistole, sowie 250 Schuss Munition sichergestellt. Gefunden wurden fünf Kilo Marihuana und 500 Gramm Kokain. Im Rahmen der Gewinnabschöpfung beschlagnahmten die Einsatzkräfte fünf teure Autos sowie rund 150.000 Euro Bargeld.

Der Zentrale Kriminaldienst hatte bereits seit Ende vergangenen Jahres gegen die Gruppierung ermittelt. Jetzt reichten die Erkenntnisse aus, um Durchsuchungsbeschlüsse zu erwirken.Bei dem 27-Jährigen soll es sich um einen Dealer zumindest der mittleren Elbe handeln, der Rauschgift an Zwischenhändler und Straßendealer verkaufte. 20 Beschuldigte im Alter von 22 bis 40 Jahren, darunter Dealer aus den Räumen Rotenburg, Heidekreis und Göttingen sowie Hamburg, sollen zu seinem Abnehmerkreis gehören.

Die Durchsuchungsaktion dürfte nicht das "Ende vom Lied" sein. "Die Erkenntnisse, die wir durch die Aktion gewonnen haben", meint Polizeioberrat Hendrik Schultz, Leiter des Zentralen Kriminaldienstes, "werden sicher zu zahlreichen weiteren Ermittlungsverfahren führen." zv