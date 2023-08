Winsen: Fünf Frauen nach CSD von Männergruppe ins Krankenhaus geprügelt

Winsen - Auf der Rückfahrt vom Christopher-Street-Day sind fünf Frauen in einem Zug des Metronom attackiert worden. Die Bundespolizei ermittelt in dem Zusammenhang fünf arabischstämmige Männer im Alter von 18 bis 32 Jahre. Die Tat passierte bereits in der Nacht zum Sonntag.

Die Festgenommenen sollen die Frauen durch Schläge gegen den Kopf und Tritte attackiert haben. Die Verletzungen waren so schwer, dass alle Frauen mit Rettungswagen ins Krankenhaus kamen.

In einer ersten Vernehmung äußerten die Beschuldigten, dass die Frauen "zu laut" gewesen seien. Es wird geprüft, ob die sexuelle Ausrichtung der Frauen bei der Attacke auf sie eine Rolle spielte. Dazu, so hieß es aus Kreisen der Bundespolizei, gebe es Anhaltspunkte. zv