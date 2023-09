Buchholz: Verkehrsunfall sorgt für Probleme bei Stromversorgung

Buchholz - Ein Verkehrsunfall hat am Sonnabend in Buchholz für Probleme bei der Energieversorgung gesorgt. Am Vormittag war in der Adolfstraße der Wagen einer 61-Jährigen außer Kontrolle geraten. Grund war nach Erkenntnissen der Polizei ein technischer Defekt.

Das Fahrzeug prallte in ein massiv gemauertes Transformatorenhaus, das einer der Knotenpunkte der Energieversorgung in der Stadt ist. Für die Bergung des Fahrzeugs und die Reparatur des Trafohäuschens musste Buchholz über andere Leitungen versorgt werden. Das kann, so die Einschätzung der Polizei nach Rücksprache mit dem Energieversorger, zu Stromschwankungen im Netz führen. Komplette Stromausfälle soll es aber nicht geben. zv