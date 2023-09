Neu Wulmstorf: Serie von Einbrüchen in Firmen und Geschäfte reißt nicht ab

Neu Wulmstorf - Die Einbruchsserie im Bereich Neu Wulmstorf reißt nicht ab. Am Wochenende stiegen unbekannte Täter an der Fritz-Reuter-Straße in eine Werkstatt ein. Die Diebe erbeuteten Metalle und Werkzeuge.

Die Tat ist ein weiterere Einbruch in Firmen und Geschäfte in Neu Wulmstorf, die sich in der letzten Zeit ereigneten. Vergangene Woche war in der Nacht zum Donnerstag ein Laden in der Bahnhofstraße Ziel von Einbrechern. Die Täter erbeuteten dort Smartphones, eine Playstation und einen Zigarettenautomaten.

Anfang September traf es einen Obst- und Gemnüsemarkt ebenfalls in der Bahnhofstraße. Die Täter, in diesem Fall sollen es laut Zeugen vier Männer gewesen sein, erbeuteten eine Kasse und Bargeld. In der Nacht wurde auch in ein zweites Geschäft eingebrochen. Dabei wurden Elektrogeräte und Mobiltelefone erbeutet. zv