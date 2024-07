Featured

Caspari in der Lämmertwiete: Brand in Verteilerkasten löste Feuer aus

Harburg - Feuer in der Lämmertwiete. Gegen 23:20 Uhr geriet im Caspari ein Verteilerkasten in Brand. Die Flammen breiteten sich in eine Zwischendecke aus. als alarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr eintrafen, quoll bereits dunkler Rauch aus dem historischen, über 120 Jahre alten Fachwerkhaus.

Die Einsatzzentrale gab 2. Alarm. 70 Feuerwehrleute waren vor Ort. Sie verhinderten die Ausbreitung der Flammen in den eng an eng stechenden, mit viel Holz gebauten Häusern in der Harburger Altstadt. Bei den Löscharbeiten wurden auch eine Drehleiter und ein Teleskopmastfahrzeug eingesetzt.

Bei den Löscharbeiten wurde ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr am Knie verletzt. Eingesetzt waren neben zwei Zügen der Berufsfeuerwehr die Wehren Eißendorf, Harburg, Sinstorf und Francop.

Die Schäden am Gebäude sind nicht nur durch die Flammen, sondern auch den Qualm und das Löschwasser erheblich. So ist eine hölzerne Treppe teilweise eingestürzt.

schon im März 2002 war das das Restaurant Caspari, das seit 1991 in der Lämmertwiete ansässig ist, von einem Brand betroffen gewesen. Damals war ein Schuppen hinter den Fachwerkhäusern in Brand geraten. Die Flammen waren zunächst auf das Gebäude übergesprungen, in dem damals die Schmiede war. Danach hatte sie auch auf das Gebäude mit dem Caspari übergegriffen. Auch damals hatte die Feuerwehr verhindern können, dass sich die Flammen noch weiter ausbreiteten. zv