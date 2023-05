Containerbrand bei Harburger Tafel: Brandstiftung nicht ausgeschlossen

Harburg - Feuer hinter dem Gebäude der Harburger Tafel an der Buxtehuder Straße. Dort geriet in der Nacht zum Sonnabend ein Müllcontainer in Brand. Als die Feuerwehr eintraf, schlugen die Flammen bereits meterhoch in den Nacht.

Bemerkt wurde der Brand von Angehörigen der Feuerwehr Eißendorf, die von einem Versorgungseinsatz beim Hafengeburtstag zurückgekommen waren. Die Feuerwehrleute verhinderten zusammen mit der kurz darauf eintreffenden Berufsfeuerwehr ein Übergreifen der Flammen auf einen als Lager genutzten Container.

Nach rund einer stunde war der Einsatz beendet. Wie das Feuer entstand, ist unklar. Brandstiftung wird nicht ausgeschlossen. zv