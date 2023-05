Stich in Oberkörper: Ein Verletzter nach Messerstecherei in der Wilstorfer Straße

Harburg - Erst wurde gefeiert, dann zugestochen. An der Wilstorfer Straße gerieten in der Nacht zum Sonnabend mehrere junge Männer aneinander. Sie hatten, so hieß es, vorher zusammen gefeiert.

Kurz danach meldeten Passanten einen blutenden Mann auf dem Fußweg. Es ist ein 22-Jähriger, dem in den Oberkörper gestochen worden war. Der Mann kam ins Krankenhaus. Lebensgefahr besteht für ihn nicht.

Alarmierte Polizisten nahmen in Tatortnähe zwei 22 Jahre und einen 25 Jahre alten Mann fest. Zwei hatten Blut an den Händen. Angeblich wollen sie dem Opfer geholfen haben. Aussagen von Zeugen weisen in eine andere Richtung. Danach habe einer geäußert, dass er seinen Cousin niedergestochen habe.

Das Trio kam in Handschellen zur Wache. Kurz nach wurde die vermutliche Tatwaffe ein Taschenmesser, in einem Lichtschacht gefunden.

Die drei Beschuldigten kamen später wieder auf freien Fuß. Gegen die Männer wird wegen gefährlicher Körperverletzung ermittelt. Unklar ist, warum die Männer mit dem 22-Jährigen aneinander gerieten.