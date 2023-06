Drogefahnder finden Koks in der Küche und eine "Knarre" im Kinderzimmer

Heimfeld - Einsatz der Drogenfahnder an der Stader Straße. Dort stürmte Beamte die Wohnung eines 40-Jährigen. Gegen den gebürtigen Türken und einen 33 Jahre alten Landsmann, der in Wilhelmsburg wohnt, ermittelt die Abteilung "Straßendeal" des Landeskriminalamtes bereits seit Monaten.

In der Wohnung, in der auch vier Kinder im Alter von acht bis 15 Jahren waren, entdeckten die Beamten in der Küche mehr als 20 Gramm Kokain und eine Schreckschusspistole im Kinderzimmer. Außerdem wurde etwas Marihuana sichergestellt. Auch der zweite als Dealer eingestufte Mann, der 33-Jährige, war in der Wohnung.

In Wilhelmsburg kam es zu einer Durchsuchung der Wohnanschrift des 33-Jährigen. Dabei stellten die Beamten fest, dass das Haus an drei Türken vermietet worden war, von denen einer per Haftbefehl gesucht wurde. In einem zweiten Gebäude auf dem Grundstück, dass der 33-Jährige nutzte, wurden typische Dealerutensilien sichergestellt. Beide Männer blieben mangels Haftgründen auf freien Fuß. zv