Ungebremst in Kreisel gefahren und mehrfach überschlagen

Vahrendorf - Mit seinem Kia ist ein Mann (37) am Dienstagabend ungebremst in den Kreisel am Ehestorfer Weg Ecke Appelbüttler Straße gefahren. Der Hügel in der Mitte wirkte wie eine Sprungschanze. Der Wagen überschlug sich mehrfach und blieb auf dem Dach liegen.

Der 37-Jährige wurde verletzt. Er kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus Harburg. Möglicherweise war der Fahrer von der tierstehenden Sonne so geblendet gewesen, dass er den Kreisel nicht erkannt hatte.

Die Polizei ermittelt. Die Straße war im Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. zv