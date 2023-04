Egestorf: BMW-Fahrerin rettet sich unverletzt aus brennendem Auto

Egestorf - Lichterloh stand ein BMW am Montagmorgen auf dem Rastplatz Schaapskaben an der A7 in Flammen. Die Fahrerin hatte während der Fahrt bemerkt, dass an ihrem auto etwas nicht stimmt und den BMW auf den Parkplatz gelenkt. Dort konnte sie das bereits brennende Fahrzeug verlassen, bevor die Flammen um sich griffen.

Die Frau blieb unverletzt. Der BMW war nicht mehr zu retten. Als die Einsatzkräfte der Wehren Egestorf und Sahrendorf/Schätzendorf eintrafen, brannte das Auto bereits in voller Ausdehnung.

Das Feuer war schnell gelöscht. Mit Schaum erstickten die Feuerwehrleute die Flammen. Ursache des Feuers dürfte ein technischer Defekt gewesen sein. zv