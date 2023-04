Messerstiche in der Nöldekestraße: Mordkommission ermittelt

Wilstorf - Eine Messerstecherei an der Nöldekestraße Ecke Reeseberg beschäftigt die Mordkommission. Passanten hatten dort am Samstagabend um kurz nach 21 Uhr einen schwer verletzten, am Boden liegenden Mann aufgefunden.

Es handelt sich vermutlich um einen 46 Jahre alten Aserbaidschaner. Der Mann hatte mehrere tiefe Messerstichverletzungen. Ärzte retteten durch eine Notoperation das Leben des Mannes.

Die Hintergründe der Tat sind noch völlig unklar. Eine mögliche Tatwaffe wurde nicht gefunden. Auch gibt es keine Hinweise auf das Motiv der Tat. Unklar ist bislang auch, ob es sich bei der Stelle, an der der lebensgefährlich verletzte Mann gefunden wurde, auch um den Tatort handelt.

Knapp zwei Stunden nachdem der Verletzte an der Nöldekestraße aufgefunden wurde, brannte in der Nähe ein Motorroller. Das Feuer wurde bereits kurz nach dem Entstehen gelöscht. Eine gute halbe Stunde brannte dort ein Motorroller im Zufahrtsbereich einer Tiefgarage. Hier war die Feuerwehr umfangreicher im Einsatz.

Aus der Polizei hieß es, dass man einen Zusammenhang mit der Messerstecherei prüfen. Konkrete Hinweise darauf gebe es aber bislang nicht.

Zeugen, die Hinweise auf den oder die Messerstecher geben können oder die Tat beobachtet haben, werden gebeten, sich unter Telefon 4286-56789 beim Landeskriminalamt zu melden. zv