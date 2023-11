Ein Unfall: Zeugen und Betroffene schildern unterschiedliche Versionen

Wilstorf - Ein Audi steht im Fußgängergitter an der Winsener Straße. Ein Teil der abgerissenen Absperrung hat den Kühlergrill zum Motor durchbohrt. Was genau passiert ist, will die Polizei klären. Die Version der Insassen. Die Frau, Mutter eines kleinen Kindes, wäre gefahren. Ihr Mann wäre als Beifahrer dabei gewesen.

Die Aussagen von mehreren Zeugen schildern einen völlig anderen Ablauf. Der Mann, der keinen Führerschein hat, wäre gefahren. Im Auto habe es Streit gegeben, wobei der Mann die Frau auf dem Beifahrersitz geschlagen habe. Die hätte ins Lenkrad gegriffen, worauf der Wagen von der Fahrbahn abgekommen sei.

Die Frau blieb bei ihrer Aussage, auch nachdem sie von Polizisten zur Seite genommen wurde un darauf hingewiesen wurde, dass sie "keine angst" vor einer aussage haben müsse und ihr MAnn mit einer sogenannten "Wegweisung" belegt werden könnte.

Nach der Unfallaufnahme vor Ort wurde der Audi sichergestellt. Das Fahrzeug wurde für kriminaltechnische Untersuchungen zum Verwahrplatz der Polizei nach Billbrook gebracht. Dort sollen Experten anhand von Faserspuren feststellen, ob der Mann oder die Frau zum Unfallzeitpunkt auf dem Fahrersitz gesessen hatte. zv