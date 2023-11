Offensichtlich illegales Autorennen im Phoenix-Viertel: Vier Verletzte

Harburg - Offenbar ein illegales Autorennen in der Wilstorfer Straße im Bereich Phoenix-Viertel hat am Sonntagnachmittag zu einem Frontalzusammenstoß zweier Fahrzeuge geführt. Vier Menschen, darunter ein acht Jahre altes Kind, wurden verletzt.

Zeugen berichteten von aufheulenden Motoren und einem kurz darauf weithin vernehmbaren Knall. Mitten in der Wilstorfer Straße, dort, wo die Fahrbahn eng und von parkenden Fahrzeugen gesäumt ist, waren ein Ford und ein BMW frontal zusammengestoßen. Die Wucht des Zusammenpralls war so groß, dass beide Autos in Richtung Fußgängerweg geschleudert wurden und dort zertrümmert liegen blieben. Der Ford mähte dabei ein Verkehrsschild nieder.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Rettungswagen und Notarzt an. Die Polizei sperrte die Straße. An der Unfallstelle versorgten die Einsatzkräfte die Verletzten aus beiden Fahrzeugen, darunter das Kind. Alle Verletzten kamen anschließend mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Die Polizei leitete eine Fahndung nach einem zweiten an dem vermuteten illegalen Autorennen beteiligten Fahrzeug ein.

Offenbar war eines der beiden zusammengestoßenen Autos nicht an dem Rennen beteiligt gewesen und von dem Wagen des Fahrers, der die Gegenfahrbahn genutzt hatte, gerammt worden.

Zu den Insassen wurde zunächst nicht viel bekannt. Der Ford hat ein Oldenburger Kennzeichen. Der BMW hat ein bulgarisches Kennzeichen. Die Fahrzeuge wurden nach einer umfangreichen Unfallaufnahme sichergestellt.

Betroffen war von dem Unfall der Busverkehr. Linienbusse werden aktuell wegen den Bauarbeiten rund um den ZOB durch die Wilstorfer Straße geleitet. Diese Strecke war wegen der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme für mehrere Stunden blockiert. zv