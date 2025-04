Featured

Einbrecher springt von Balkon und flüchtet: Polizei sucht Zeugen

Eißendorf - Mit einem Sprung vom Balkon flüchtete ein Einbrecher, der in der Lühmannstraße über ein auf Kipp stehendes Fenster in ein Reihenhaus eingestiegen wr. Der Bewohner (61) hatte die Tat bemerkt, als er zeitgleich in sein Haus zurückkehrte.

Im Obergeschoss traf er auf den Einbrecher. Es gab ein Gerangel. Dann flüchtete der Täter. Dabei konnte der 61-Jährige dem Einbrecher einen Rucksack entreißen, in dem Einbruchswerkzeug und Beute waren. Der Einbrecher entkam trotz Sofortfahndung der Polizei.

Der Mann ist vermutlich Osteuropäer, 20 bis 30 Jahre alt, schlank und 170 Zentimeter groß. Zu Tatzeit trug er einen dunklen Kapuzenpullover, eine dunkle Hose und dunkle Schuhe.

Das örtliche Einbruchsdezernat (LKA 182) ermittelt. Unter anderem wird geprüft, ob der Täter einen Komplizen hatte.



Zeugen, die in diesem Zusammenhang mit der bereit am Freitagabend passierten Tat verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu dem Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 040/4286-56789 beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg oder an einer Polizeidienststelle zu melden. dl