Einbrecher verwüsten Grundschule und Kindergarten an der Scheeßeler Kehre

Sinstorf - Blitzeinbruch in die DRK-Kita Janusz-Korczak Haus und der Grundschule an der Scheeßeler Kehre. In der Nacht zum Mittwoch schlugen bislang unbekannte Täter mit einem Gullydeckel eine Scheibe zu dem Kindergarten ein. Auch in das benachbarte Schulgebäude drangen die Einbrecher ein.

In den Räumen richteten die Täter Verwüstungen an. Laut DRK zerstörten die Einbrecher Mobiliar. Sie traten Türen ein oder rissen Schubladen heraus und verteilten den Inhalt auf dem Boden. Selbst Bastelarbeiten der Kinder wurden mutwillig zerstört.

„Wir sind entsetzt, wie brutal und massiv die Täter vorgegangen sind. Der Sachschaden ist extrem hoch, das können wir noch nicht beziffern", so Kirsten Pollkehn, die Bereichsleiterin Schule, Jugend und Familie des DRK Harburg ist.

Gesucht hatten die Einbrecher offenbar nach Geld. Ein kleinerer Betrag wurde von ihnen erbeutet. Jetzt ermittelt die Polizei. Die Kripo hofft auch auf Zeugen. Sie können sich unter Telefon 4286-56789 beim Landeskriminalamt melden. zv