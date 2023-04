Einbruch-Coup in Marmstorfer Supermarkt: Täter machen hohe Beute

Marmstorf - Einbruchs-Coup im EKZ-Marmstorf am Ernst-Bergeest-Weg. Einbrecher stiegen am Osterwochenende in den Edeka-Markt ein. Die Täter erbeuteten Bargeld und Zigaretten. Zunächst gibt es keine "heiße Spur" auf die Einbrecher Die Polizei hofft jetzt, dass sich Zeugen melden.

Am Ostersonntag war der Einbruch festgestellt worden. Mitarbeiter eines Sicherheitsunternehmens, dass regelmäßig den Supermarkt überprüft, hatten festgestellt, dass eine Hintertür zum Markt offen stand. Dass hier Einbrecher am Werk gewesen waren, stellten die Mitarbeiter bereits vor dem Betreten des Marktes fest. Die Tür war gewaltsam aufgehellt worden.

Bei den Tätern handelt es sich offenbar nicht um "Anfänger" oder Gelegenheitstäter, sondern um "versierte" Einbrecher. Sie legten fachmännisch die Alarmanlage lahm und gingen gezielt ins Büro. Dort steht der Tresor. Mit einem Trennschleifer öffneten sie offenbar in aller Ruhe den Stahlschrank.

Die Beute ist hoch. Um die 25.000 Euro sollen alleinaus dem Geldschrank erbeutet worden sein. Dazu nahmen die Einbrecher noch mehrere hundert Schachteln Zigaretten mit. Allein deren Wert wird noch einmal auf 8.000 bis 10.000 Euro geschätzt.

Zunächst ermittelte der Kriminaldauerdienst. Auch Spurensicherer des Landeskriminalamtes rückten noch am Wochenende an. Sie sicherten Hebelspuren, suchten nach Fingerabdrücken und DNA. Mittlerweile ist der Fall von der örtlichen Kripodienststelle übernommen worden.

Es wird nicht ausgeschlossen, dass die Täter Insiderwissen hatte. Denn auch in diese Richtung wird ermittelt. Die Beamten der Kripo hoffen zudem, dass sich noch Zeugen melden. Polizeisprecher Thilo Marxsen: "Wer verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise zu den Tätern geben kann, möchte sich beim Hinweistelefon der Polizei Hamburg unter der Nummer 040/ 4286-56789 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden." zv </p