Misthaufen in Flammen: Polizei vermutet Serienbrandstifter als Täter

Buchholz - Treibt ein Serienbrandstifter im Bereich Buchholz sein Unwesen? Am Ostermontag rückte die Feuerwehr zu einem brennenden Misthaufen am Itzenbütteler Weg aus. Das Feuer wurde schnell gelöscht.

Laut Polizei dürfte das Feuer vorsätzlich gelegt worden sein. Der Tatort befindet sich in der Nähe der 10.000 Quadratmeter großen Fläche, die am Donnerstag vor Ostern brannte. Dort war die Feuerwehr mehrere Stunden im Einsatz gewesen. Auch in dem Fall war Brandstiftung vermutet worden.

Ob ein Zusammenhang mit Bränden im Bereich Maschen besteht, ist noch unklar. Die Polizei sucht jetzt Zeugen, denen verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Zusammenhang mit den Bränden aufgefallen sind. Sie sollen werden sich unter Telefon 04181 2850 melden. zv