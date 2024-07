Featured

Einbruchsprofis klauten Feuerwehrtechnik: Beide bleiben auf freiem Fuß

Harburg - Nach den Einbrüchen in Feuerwehrhäuser auch im Bezirk Harburg gibt es einen Ermittlungserfolg. Die Männer, denen die Taten zugerechnet werden konnten in Berlin lokalisiert werden. Jetzt wurden Durchsuchungsbeschlüsse gegen einen 24 Jahre alten Libyer und einen 19-Jährigen aus Aserbaidschan vollstreckt. Dabei wurden Beweismittel, darunter offenbar gestohlene Feuerwehrtechnik, ein Spreizgerät, sichergestellt.

Im Bezirk Harburg sollen die beiden Männer in Feuerwehrhäuser in Francop und Sinstorf eingebrochen sein. Außerdem wird ihnen ein Einbruch bei der Feuerwehr Rönneburg zugerechnet, bei dem nichts gestohlen wurde. In Francop wurden im April bei dem Einbruch in das Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr hydraulische, per Akku betriebene Schere und Spreitzer erbeutet. Bei der FF Sinstorf kam in Mai bei dem Einbruch eine akkubetriebene Rettungsschere weg. In Rönneburg war vermutlich nichts gestohlen worden, da die Feuerwehr noch nicht mit akkubetriebenen Geräten ausgerüstet ist.

Das ist allerdings nur ein kleiner Teil der Taten, die auf das Konto des Duos gehen dürfte. Nach Erkenntnissen der Ermittler waren die Männer bundesweit unterwegs, um Feuerwehrtechnik zu stehlen.

Die entscheidenen Hinweise zur Identifizierung des Duos kamen von der Kripo in Hamburg. Dabei dürfte auch ein Fahrzeug eine Rolle gespielt haben, dass nach dem Einbruch in Rönneburg von Zeugen gesehen worden war. Bei der Aktion selbst war die Gemeinsame Ermittlungsgruppe Berlin-Brandenburg, die zur Bekämpfung länderübergreifender Eigentumskriminalität gegründet wurde. Sie ist in Berlin beim dortigen LKA 4, zuständig für die Bekämpfung der Organisierten Kriminalität und Bandenkriminalität angesiedelt.

Unfassbar: obwohl die Taten der "qualifizierten Bandenkriminalität" zugerechnet wird, kamen beide Männer schnell wieder mangels Haftgründe wieder auf freien Fuß. Jetzt wird von der Kripo unter anderem versucht zu ermitteln, wer die Abnehmer der Beute waren. Vermutlich wurde die Masse der gestohlenen Feuerwehrtechnik bereits ins Ausland geschafft. zv

Weiter Artikel:

Einbrecher bei der FF Sinstorf: Akkubetriebene Rettungsschere gestohlen

Feuerwehr Francop: Einbrecher stehlen Rettern wichtige Einsatztechnik